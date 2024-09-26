إطلاق قناة «Q News» قريبا والطاهري ينشر فيديو ترويجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 11:31 صباحاً - كشف أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب إطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية قريباً، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إذ نشر فيديو ترويجي للقناة واكتفى بكتابة : Q News Soon .

قناة Q News تعد من الإصدارات الهامة المرتقبة لقطاع الأخبار فى الشركة المتحدة إذ تعد وسيلة لمخاطبة العالم باللغة الإنجليزية، ومن المفترض أن تكون بمثابة صوت مصر فى التواصل مع الغرب بطرح كافة القضايا .

وكان أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف فى وقت سابق عن قيام طاقم قناة القاهرة الإخبارية بتوزيع الماء على نازحى جنوب لبنان، موجها الشكر لهم.

ونشر أحمد الطاهرى فيديو للفريق، وهم يوزعون الماء على النازحين، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليه: "طاقم قناة القاهرة الإخبارية فى بيروت يوزع المياه على نازحى الجنوب اللبنانى عند وصولهم أطراف بيروت".