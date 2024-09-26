وزارة الخارجية والهجرة تستضيف لقاء للدكتورة ريم بسيونى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - إستضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ لقاءً للدكتورة/ ريم بسيوني، الأديبة وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد عُقد اللقاء تحت عنوان "اللغة والهوية الوطنية: تبلور الهوية المصرية في بداية القرن العشرين".

وجاء لقاء د. ريم بسيوني مع الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي بالوزارة بشكل دوري للدبلوماسيين أثناء فترة تواجدهم بديوان عام الوزارة بالقاهرة.

وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات شملت اللغة والتاريخ والهوية في مصر الحديثة، حيث عرضت د. ريم بسيوني مدى تأثير اللغة على الهوية، وكذا مقومات الهوية وانعكاساتها على تكوين الشخصية المصرية، موضحة تأثير اللغة والمكان والتاريخ والأحداث المختلفة على تكوين الشخصية المصرية الحديثة وبلورة سماتها، مشيرة إلى ما تميز به المجتمع المصري من قواسم مشتركة جمعت بين كافة أطيافه على مر تاريخه.