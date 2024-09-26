نائب بالشيوخ: الدعم النقدى يساعد الأفراد والأسر في تلبية احتياجاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 10:34 صباحاً - أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التحول من الدعم العيني للنقدي مطروح أمام الحوار الوطني، مضيفا أنه يتم النظر في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فستكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام.

وأضاف "هلال" إن الدعم النقدى يساعد الأفراد والأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية، وزيادة القدرة الشرائية حيث يمنح المستفيدين القدرة على شراء السلع والخدمات اللازمة دون الاعتماد على الإعانات العينية، ومرونة الاستخدام، لافتا الى أنه يمكن للمستفيدين استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الشخصية، مما يعزز من فاعلية الدعم، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث زيادة الإنفاق من خلال الدعم النقدي يساهم في تنشيط الأسواق المحلية، وأيضا دعم الفئات الضعيفة، حيث يوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تقليل الفقر وعدم المساواة، وتحسين الشفافية، حيث تسهيل رصد وتقييم أثر الدعم مقارنة بالبرامج العينية، وتعزيز الاستقلالية، حيث يمنح الأفراد فرصة اتخاذ قرارات مالية مستقلة، مما يعزز من ثقتهم في النفس.