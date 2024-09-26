انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر.. الأرصاد توجه نصيحة إلى طلاب المدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم أجواء حارة رطبة نهارا على القاهة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر، مشيرا إلى أننا نشهد طقس خريفي مستقر، وفي الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تكون الأجواء لطيفة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضح أن درجات الحرارة على مدار الأسبوع على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة، مع وجود نسمات وهبات الرياح الخفيفة، وتستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل، وأعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة تكون 34 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

ونوه بأن البلاد لن تشهد ارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، ولن تعيق الرؤية الأفقية على الطرق، مشددا على توخي المسافرين الحذر في السفر على الطرق.

الطقس غدا في مصر

وأكد أن الطقس ليلا أصبح مائل للبرودة، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 22 درجة، مشددا على عدم تغيير نوعية الملابس حيث يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الخفيفة.

الطقس اليوم في القاهرة الآن