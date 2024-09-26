وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع السكرتير العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 25 سبتمبر، في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع "انطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب السيد وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها السكرتير العام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق لغزة، وادانة التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان محذراً من اتساع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى حرب اقليمية.

أكد الوزير عبد العاطي رفض أي ممارسات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

تجدر الاشارة الى مشاركة وزراء خارجية كل من رئيسي وزراء ووزيري خارجية فلسطين وقطر، بالاضافة الى وزراء خارجية السعودية، والاردن، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا ونيجيريا، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.