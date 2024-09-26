وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مدرستي ”علي عبد الشكور للتعليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - في مستهل جولة تفقدية لمدارس محافظة كفر الشيخ،، قام السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم، بزيارة مدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة "على عبد الشكور الرسمية للغات".

وقد رافقهما، خلال الزيارة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتور علاء جودة وكيل مديرية كفر الشيخ.

وخلال زيارتهما لمدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وتضم عدد ١٠٤٠ طالب وطالبة، تفقد الوزير والمحافظ صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "على عبد الشكور الرسمية للغات" التي يبلغ عدد طلابها ٦٢٤ طالبا وطالبة، حيث أثنى الوزير على مستوى الطلاب والالتزام بالكثافة الطلابية بالمدرسة.

وحرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويجب أن يحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، وأكدّ على أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم.