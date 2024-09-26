ننشر منهج الرياضيات لطلاب المرحلة الإعدادية 2024/2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خريطة توزيع منهج مادة الرياضيات لطلاب المرحلة الإعدادية" الأول والثاني والثالث الإعدادي" للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بأن التوقيت الزمني للمناهج والموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي من 21 سبتمبر الجاري حتى 28 ديسمبر 2024، مع تخصيص وقت للمراجعة قبل بدء امتحانات الترم الأول.

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، مدرسة “علي عبد الشكور للتعليم الأساسي” التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة “على عبد الشكور الرسمية للغات”.

وقد رافقهما، خلال الزيارة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتور علاء جودة وكيل مديرية كفر الشيخ.

وخلال زيارتهما لمدرسة “علي عبد الشكور للتعليم الأساسي”، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وتضم 1040 طالبًا، تفقد الوزير والمحافظ صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية، حيث اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

