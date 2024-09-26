نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر: مجموعات الدعم المدرسي اختيارية للمعلمين والطلاب والمدة ساعتين أسبوعيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال مصدر بديوان عام وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، إن الإدارات التعليمية، تتابع سير أداء مجموعات الدعم المدرسي داخل المدارس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار المصدر إلى أن جميع المدارس بدأت في إعلان جداول مجموعات الدعم المدرسي لجميع الطلاب، لتحقيق أكبر استفادة منها كبديل للدروس الخصوصية.

وأوضح أن مجموعات الدعم المدرسي اختيارية لجميع المعلمين بالمواد الدراسية وللطلاب أيضا، على أن يسمح للطلاب اختيار المعلم الذي يراه مناسب له في دخول مجموعات الدعم المدرسي معه.

وأضاف المصدر: في حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

وكانت قد طالبت المديريات التعليمية بضرورة وضع سعر مناسب للحصة بالمجموعة المدرسية للطلاب بما يتناسب مع الظروف المادية للطلاب والمنطقة، مشددة على أن مجموعات التقوية والدعم التعليمى اختيارية للطلاب.

كما أكدت تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة.