نهائى السوبر الأفريقي.. الزمالك بالزى الأسود والأهلى بـ "الأحمر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - عُقد صباح، اليوم الخميس، الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الأهلى فى بطولة السوبر الأفريقى المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى على ارتداء فريق الزمالك للزى الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدى حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدى حارس المرمى الزى الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسئول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسئول المهمات، بجانب ممثلى النادى الأهلى ومسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.