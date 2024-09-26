مشاركة نخبة مميزة من طلاب جامعة حلوان في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - فى إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي لدى طلاب الجامعة شارك مجموعه مميزه من طلاب الجامعة فى الدورات التدريبية الست لمكافحة الفساد والحوكمة، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وشهدت مشاركة متميزة من 60 طالبًا من جامعة حلوان.

جاءت هذه الدورات ضمن إطار مبادرة "جريس" التي نُظمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).

وتمت مشاركة الطلاب فى هذه الدورات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة حنان كمال، منسقة مبادرة "جريس" ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الدورات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في مكافحة الفساد ونشر الوعي بأهمية القانون وتطبيقه. وشدد على ضرورة إدراك كل فرد في المجتمع لمفهوم الفساد وطرق مكافحته، محذرًا من آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والقيم الأخلاقية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان كمال أن هذه الدورات قدمت للطلاب فهمًا شاملًا لمفهوم الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته، إضافة إلى التعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في هذا المجال. وأشارت إلى تنوع الموضوعات المطروحة، والتي شملت مفاهيم الحوكمة، وأوجه الفساد في القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية لمكافحة الفساد، وعلاقة الفساد بالأمن القومي.

وأعلنت الدكتورة حنان كمال عن الاستعدادات لإطلاق مجموعة جديدة من الدورات التدريبية في مطلع العام الدراسي القادم، مع التركيز على إعداد كوادر جديدة من الهيئة المعاونة لتنفيذ هذه الدورات. كما أشارت إلى تنظيم أنشطة طلابية متنوعة على مدار العام الدراسي، تهدف إلى تمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد.

الجدير بالذكر أن مبادرة "جريس" قد انطلقت في 22 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور التعليم وتمكين الشباب في مكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية خلق ثقافة رافضة للفساد على جميع مستويات المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام جامعة حلوان بتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، مما يعكس حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات الفساد والحفاظ على نزاهة المجتمع.