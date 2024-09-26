وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم ٢٥ سبتمبر بالسيد "أكيم شتاينر"، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب السيد وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتعاون على صعيد تطوير السياسات العامة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى تطلع مصر لقيام البرنامج بزيادة مساهماته لدعم جهود مصر وخاصة في المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، تماشياً مع أولويات الحكومة المصرية.

وأكد الوزير عبد العاطي التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إذ تُعتبر مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود. واستعرض السيد الوزير في هذا السياق الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي، والجهود التي تقوم بها مصر لمنع التصعيد، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها من خلال أجهزتها المختلفة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية لسكان القطاع. كما اكد السيد الوزير علي ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بالشأن السوداني، والاوضاع الانسانية في السودان، مما يساهم في دعم الشعب السوداني خلال هذه المرحلة الراهنة.