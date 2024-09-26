وقف التصعيد بالمنطقة أولوية في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بالأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزيران بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي في القاهرة الأسبوع الماضي، وأكدا مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لتكثيف جهود العمل على وقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب اقليمية.