وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني معرض إينوترانس 2024 المقام في العاصمة الألمانية برلين والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، ويتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي كما يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات حيث عقد الوزير اجتماعاً موسعا مع السيد هنري بوبار رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية وبدأت المباحثات باستعراض معدلات تنفيذ خطي المونوريل (شرق النيل "العاصمة الإدارية بطول 56,5 كم" – غرب النيل " 6 أكتوبر بطول 43,5 كم" ) بإجمالي طول 100 كم ، واللذان يتم تنفيذهما من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) وتم استعراض مراحل التشغيل التجريبي بدون ركاب الجارية لمشروع مونوريل شرق النيل حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة والإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وإفتتاح المشروع طبقاً للمخطط الزمني المخطط.

و استعرض الجانبان معدلات التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطار للخط الاول للمترو حيث أوضح رئيس شركة الستوم أنه تم تنفيذ الاعمال بنسبة 10%. وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الاول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

كما تطرقت المباحثات لاخر مستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سبق وتم توقيع إتفاقية إطارية مع شركة ألستوم بشأن الخطوات التنفيذية التي سيتم إتباعها لتطوير العرض المقدم منها بناءً على التقارير والمخرجات للمرحلة الثانية من دراسات المشروع وتعظيم دور توطين الصناعة بمصر والتى يقوم بها اتحاد المكاتب الاستشارية Setec/EgisRail

ثم تناقش الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ) على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 1 ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة كما تم التباحث حول أخر المستجدات الخاصة اهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الاشارات على خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كم (المرحلة الأولى) والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي طابا/ العريش

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس شركة سالشيف الايطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال اعمال تجديدات السكك والمفاتيح خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الاعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية

وبعدها عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي( فويست البين وبلاسر النمساوية وايجيس ريل )، كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكره تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي وشركة الما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصريه فى مجال منظومه الدفع الإليكتروني الموحد لجميع وسائل النقل لخلق كوادر مصريه جديده فى هذا المجال