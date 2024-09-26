نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي سيكون اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي

عدد الوحدات المتاحة: يتضمن الطرح الجديد 70 ألف وحدة سكنية . 60 ألف وحدة للمواطنين من محدودي ومنخفضي الدخل. 10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.

يتضمن الطرح الجديد .

مميزات الشقق المتاحة

تنوع المساحات والأسعار: تبدأ المساحات من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 110 أمتار مربعة .

تبدأ المساحات من وتصل إلى . تحديد الأسعار: سيتم تحديد الأسعار وفقًا للدخل الشهري للمواطن وعدد أفراد الأسرة.

تسهيلات مالية

أكد خطاب أن المبادرة توفر تسهيلات مالية تناسب جميع الفئات المستهدفة، لضمان عدم تعثر المستفيدين في سداد الأقساط.

مناطق الطرح

أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، إلى أن الوحدات السكنية سيتم توزيعها في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

حجز الوحدات السكنية الفورية

في إطار الحجز الفوري، أعلن المهندس شريف الشربيني عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح مساحتها حتى 161 مترًا مربعًا ، مع أنظمة سداد ميسرة.

متنوعة، تتراوح مساحتها حتى ، مع أنظمة سداد ميسرة. موعد فتح باب الحجز: من 29 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل .

من وحتى . استلام كراسات الشروط: يمكن للمواطنين استلام كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الأحد، 29 سبتمبر 2024.

الوحدات السكنية المتاحة في الطرح

المدن والمناطق المتاحة: