نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين»، والذي سيكون اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي
- عدد الوحدات المتاحة: يتضمن الطرح الجديد 70 ألف وحدة سكنية.
- 60 ألف وحدة للمواطنين من محدودي ومنخفضي الدخل.
- 10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.
مميزات الشقق المتاحة
- تنوع المساحات والأسعار: تبدأ المساحات من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 110 أمتار مربعة.
- تحديد الأسعار: سيتم تحديد الأسعار وفقًا للدخل الشهري للمواطن وعدد أفراد الأسرة.
تسهيلات مالية
أكد خطاب أن المبادرة توفر تسهيلات مالية تناسب جميع الفئات المستهدفة، لضمان عدم تعثر المستفيدين في سداد الأقساط.
مناطق الطرح
أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، إلى أن الوحدات السكنية سيتم توزيعها في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.
حجز الوحدات السكنية الفورية
- في إطار الحجز الفوري، أعلن المهندس شريف الشربيني عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح مساحتها حتى 161 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد ميسرة.
- موعد فتح باب الحجز: من 29 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل.
- استلام كراسات الشروط: يمكن للمواطنين استلام كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الأحد، 29 سبتمبر 2024.
الوحدات السكنية المتاحة في الطرح
المدن والمناطق المتاحة:
- مدينة العاشر من رمضان: 255 وحدة بمساحات من 63 إلى 105 متر مربع.
- مدينة 6 أكتوبر: 137 وحدة بمساحات من 55 إلى 90 متر مربع.
- مدينة المنصورة الجديدة (مشروع جنة): 878 وحدة بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع.
- مدينة العبور: 5 وحدات بمساحات من 75 إلى 104 متر مربع.
- مدينة الصالحية الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 65 إلى 161 متر مربع.
- مدينة ملوي الجديدة (مشروع جنة): 240 وحدة بمساحات من 100 إلى 161 متر مربع.
- مدينة برج العرب الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 79 إلى 140 متر مربع.
- مدينة رشيد الجديدة: 114 وحدة بمساحات من 90 إلى 93 متر مربع.