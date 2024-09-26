نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار اشتراكات القطارات للطلبة 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت هيئة سكك حديد مصر في إصدار اشتراكات مدعمة للطلبة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024.

تهدف هذه الاشتراكات إلى تسهيل تنقل الطلاب بين المدن، مما يُعزز من إمكانية وصولهم إلى الجامعات والمدارس بأسعار مناسبة.

أسعار اشتراكات القطارات للطلبة 2024

الاشتراكات على خطوط سكك حديد مصر:

القاهرة - الواسطى

القطار الروسي العادي: 2695 جنيهًا

الدرجة الثالثة المكيفة: 5650 جنيهًا

القاهرة - بني سويف

القطار الروسي العادي: 3120 جنيهًا

الدرجة الثالثة المكيفة: 6070 جنيهًا

القاهرة - المنيا

القطار الروسي العادي: 4805 جنيهات

الدرجة الثالثة المكيفة: 8605 جنيهات

القاهرة - أسيوط

القطار الروسي العادي: 6070 جنيهًا

الدرجة الثالثة المكيفة: 10205 جنيهات

القاهرة - بنها

القطار الروسي العادي: 1855 جنيهًا

الدرجة الثالثة المكيفة: 3120 جنيهًا

القاهرة - طنطا

القطار الروسي العادي: 2695 جنيهًا

الدرجة الثالثة المكيفة: 6490 جنيهًا

القاهرة - الإسكندرية