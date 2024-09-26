نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار اشتراكات القطارات للطلبة 2024 في مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت هيئة سكك حديد مصر في إصدار اشتراكات مدعمة للطلبة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024.
تهدف هذه الاشتراكات إلى تسهيل تنقل الطلاب بين المدن، مما يُعزز من إمكانية وصولهم إلى الجامعات والمدارس بأسعار مناسبة.
أسعار اشتراكات القطارات للطلبة 2024
الاشتراكات على خطوط سكك حديد مصر:
القاهرة - الواسطى
- القطار الروسي العادي: 2695 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 5650 جنيهًا
القاهرة - بني سويف
- القطار الروسي العادي: 3120 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 6070 جنيهًا
القاهرة - المنيا
- القطار الروسي العادي: 4805 جنيهات
- الدرجة الثالثة المكيفة: 8605 جنيهات
القاهرة - أسيوط
- القطار الروسي العادي: 6070 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 10205 جنيهات
القاهرة - بنها
- القطار الروسي العادي: 1855 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 3120 جنيهًا
القاهرة - طنطا
- القطار الروسي العادي: 2695 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 6490 جنيهًا
القاهرة - الإسكندرية
- القطار الروسي العادي: 3690 جنيهًا
- الدرجة الثالثة المكيفة: 6550 جنيهًا