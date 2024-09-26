نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل بنك مصر 2024.. مسؤوليات الوظيفة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تشهد عمليات البحث عن وظائف بنك مصر لعام 2024 زيادة ملحوظة، مع إعلان البنك عن توفر فرص عمل جديدة في مجال تحليل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs Credit Analyst - Regions).
مسؤوليات الوظيفة
تتضمن مسؤوليات وظائف بنك مصر في هذا المجال ما يلي:
- التنسيق الإداري: التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
- تحليل الربحية: المساهمة في تطوير خطط الحسابات ومراقبة الربحية.
- مراجعات دورية: دعم مراجعات العملاء السنوية لتحديد مجالات التحسين.
- تنفيذ المعاملات: ضمان تنفيذ المعاملات بشكل فعال بالتعاون مع إدارة CCS.
- جمع البيانات: دعم مديري العلاقات في إعداد مذكرة الائتمان وجمع البيانات المالية الضرورية.
أماكن العمل
تشمل وظائف بنك مصر لعام 2024 عدة محافظات، منها:
- الدلتا
- صعيد مصر
- الإسكندرية
طريقة التقديم
يمكن للمهتمين بالتقديم على وظائف بنك مصر 2024 زيارة الرابط الرسمي الخاص بالتوظيف. يُنصح بالاستعداد للمتطلبات والمستندات اللازمة لعملية التقديم.