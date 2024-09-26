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فرص عمل بنك مصر 2024.. مسؤوليات الوظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد عمليات البحث عن وظائف بنك مصر لعام 2024 زيادة ملحوظة، مع إعلان البنك عن توفر فرص عمل جديدة في مجال تحليل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs Credit Analyst - Regions).

مسؤوليات الوظيفة

تتضمن مسؤوليات وظائف بنك مصر في هذا المجال ما يلي:

  • التنسيق الإداري: التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
  • تحليل الربحية: المساهمة في تطوير خطط الحسابات ومراقبة الربحية.
  • مراجعات دورية: دعم مراجعات العملاء السنوية لتحديد مجالات التحسين.
  • تنفيذ المعاملات: ضمان تنفيذ المعاملات بشكل فعال بالتعاون مع إدارة CCS.
  • جمع البيانات: دعم مديري العلاقات في إعداد مذكرة الائتمان وجمع البيانات المالية الضرورية.

أماكن العمل

تشمل وظائف بنك مصر لعام 2024 عدة محافظات، منها:

  • الدلتا
  • صعيد مصر
  • الإسكندرية

طريقة التقديم

يمكن للمهتمين بالتقديم على وظائف بنك مصر 2024 زيارة الرابط الرسمي الخاص بالتوظيف. يُنصح بالاستعداد للمتطلبات والمستندات اللازمة لعملية التقديم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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