نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل بنك مصر 2024.. مسؤوليات الوظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عمليات البحث عن وظائف بنك مصر لعام 2024 زيادة ملحوظة، مع إعلان البنك عن توفر فرص عمل جديدة في مجال تحليل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs Credit Analyst - Regions).

مسؤوليات الوظيفة

تتضمن مسؤوليات وظائف بنك مصر في هذا المجال ما يلي:

التنسيق الإداري : التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

: التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة. تحليل الربحية : المساهمة في تطوير خطط الحسابات ومراقبة الربحية.

: المساهمة في تطوير خطط الحسابات ومراقبة الربحية. مراجعات دورية : دعم مراجعات العملاء السنوية لتحديد مجالات التحسين.

: دعم مراجعات العملاء السنوية لتحديد مجالات التحسين. تنفيذ المعاملات : ضمان تنفيذ المعاملات بشكل فعال بالتعاون مع إدارة CCS.

: ضمان تنفيذ المعاملات بشكل فعال بالتعاون مع إدارة CCS. جمع البيانات: دعم مديري العلاقات في إعداد مذكرة الائتمان وجمع البيانات المالية الضرورية.

أماكن العمل

تشمل وظائف بنك مصر لعام 2024 عدة محافظات، منها:

الدلتا

صعيد مصر

الإسكندرية

طريقة التقديم

يمكن للمهتمين بالتقديم على وظائف بنك مصر 2024 زيارة الرابط الرسمي الخاص بالتوظيف. يُنصح بالاستعداد للمتطلبات والمستندات اللازمة لعملية التقديم.