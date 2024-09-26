نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024: أجواء معتدلة واستقرار في الأوضاع الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، وأكدت استقرار الأوضاع الجوية في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة، دون توقع أي حالة من عدم الاستقرار.

حالة الطقس المتوقعة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة ليلًا في معظم أنحاء الجمهورية، مع ميل الطقس إلى البرودة في المناطق الجبلية والداخلية من شمال البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

أشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستتفاوت بين المناطق المختلفة في مصر. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن والمناطق:

القاهرة الكبرى : 33 درجة مئوية نهارًا، 22 درجة ليلًا.

: 33 درجة مئوية نهارًا، 22 درجة ليلًا. السواحل الشمالية : تتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 30 درجة مئوية.

: تتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 30 درجة مئوية. الوجه البحري : من 31 إلى 35 درجة مئوية.

: من 31 إلى 35 درجة مئوية. شمال ووسط الصعيد : من 34 إلى 36 درجة مئوية.

: من 34 إلى 36 درجة مئوية. جنوب الصعيد: بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

نصائح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

وجهت الدكتورة منار غانم نصائح مهمة للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس خريفية، خاصة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترات.

كما حذرت من تكون شبورة مائية خفيفة في بعض المناطق، خاصة على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

تفاصيل درجات الحرارة لبعض المدن والمحافظات

القاهرة : 33°/22°

: 33°/22° 6 أكتوبر : 32°/21°

: 32°/21° بنها : 32°/22°

: 32°/22° دمنهور : 31°/21°

: 31°/21° وادى النطرون : 32°/21°

: 32°/21° كفر الشيخ : 31°/22°

: 31°/22° المنصورة : 32°/22°

: 32°/22° الزقازيق : 33°/21°

: 33°/21° شبين الكوم : 32°/22°

: 32°/22° طنطا : 32°/22°

: 32°/22° دمياط : 31°/24°

: 31°/24° بورسعيد : 29°/25°

: 29°/25° الإسماعيلية : 33°/21°

: 33°/21° السويس : 33°/22°

: 33°/22° العريش : 30°/21°

: 30°/21° رفح : 29°/20°

: 29°/20° رأس سدر : 34°/23°

: 34°/23° نخل : 31°/18°

: 31°/18° كاترين : 29°/17°

: 29°/17° الطور : 32°/25°

: 32°/25° طابا : 32°/25°

: 32°/25° شرم الشيخ : 36°/27°

: 36°/27° الإسكندرية : 29°/22°

: 29°/22° العلمين : 28°/21°

: 28°/21° مطروح : 28°/21°

: 28°/21° السلوم : 30°/22°

: 30°/22° سيوة : 36°/22°

: 36°/22° رأس غارب : 34°/26°

: 34°/26° الغردقة : 35°/26°

: 35°/26° سفاجا : 35°/26°

: 35°/26° مرسى علم : 34°/25°

: 34°/25° شلاتين : 36°/27°

: 36°/27° حلايب : 34°/28°

: 34°/28° أبو رماد : 35°/27°

: 35°/27° رأس حدربة : 33°/28°

: 33°/28° الفيوم : 33°/22°

: 33°/22° بني سويف : 33°/21°

: 33°/21° المنيا : 34°/21°

: 34°/21° أسيوط : 34°/21°

: 34°/21° سوهاج : 36°/23°

: 36°/23° قنا : 39°/24°

: 39°/24° الأقصر : 39°/24°

: 39°/24° أسوان : 40°/25°

: 40°/25° الوادي الجديد : 38°/24°

: 38°/24° أبو سمبل: 39°/25°

حالة الطقس في الأيام القادمة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيظل مستقرًا خلال الأيام القادمة، دون توقع حدوث أي اضطرابات جوية.

وستستمر الأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية والشمالية من البلاد.