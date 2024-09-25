ليفربول يتخطى وست هام ويعبر إلى الدور الرابع في لكأس الرابطة الإنجليزية.. وصلاح يسجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:37 مساءً - تمكن ليفربول من التأهل للدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية بتغلّبه على ضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف لهدف الأربعاء على ملعب "أنفيلد".
وتقدّم وست هام بهدف من توقيع مدافع ليفربول جاريل كوانساه بالخطأ في مرمى فريقه (21)، ولم يتأخر ليفربول في الردّ بإدراكه التعادل عن طريق مهاجمه ديوغو جوتا (25).
وواصل البرتغالي جوتا تألّقه بعدما منح أصحاب الأرض الهدف الثاني (49)، وزاد النجم المصري محمد صلاح من متاعب وست هام بتسجيله الهدف الثالث (74).
وسجل كودي خاكبو الهدفين الرابع والخامس في اللحظات الأخيرة من المواجهة (90 و90+3).
ويسعى فريق "الريدز"، الذي استهل الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت بشكل مميّز، للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية إذ توّج بنسخة الموسم الماضي بعد تغلّبه على تشلسي في النهائي على ملعب "ويمبلي" بهدف دون ردّ بعد التمديد.
ليفربول ضد وست هام
وكان من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد وست هام يوم 17 سبتمبر الجاري، لكنها تأجلت بسبب مباراة ليفربول وميلان في الجولة الإفتتاحية من دوري أبطال أوروبا والتي حسمها النجم المصري ورفاقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويقدم فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، نتائج رائعة في مختلف البطولات هذا الموسم، قبل بداية مشوار الدفاع عن لقب كأس كاراباو الذى توج به الموسم الماضى، وجاء آخرها بالفوز على حساب نظيره بورنموث بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.
مباراة ليفربول ووست هام
ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدف وحيد حتى الآن.
يمتلك فريق ليفربول الرقم القياسي فى التتويج بكأس كاراباو التى انطلقت في عام 1960 حتى الآن برصيد 10 ألقاب، جاء آخرها خلال الموسم الماضي 2023-2024.
ويبتعد الريدز بفارق لقبين عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد ثمانية ألقاب، ومانشستر يونايتد الذي حقق اللقب 6 مرات وأستون فيلا 5 بطولات.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
وفى نفس الدور، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية ليبلغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وسجل البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد خمس دقائق من البداية وأضاف البرتغالي نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 وقلّص توم إينس الفارق للضيوف في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.
وحجز تشلسي مكانه في الدور الرابع بفوزه الساحق 5-صفر على بارو متصدر دورى الدرجة الرابعة على ملعب ستامفورد بريدج وسجل كريستوفر نكونكو ثلاثية من الأهداف لفريق المدرب إنزو ماريسكا (8 و15 و75) وتكفل بيدرو نيتو بهدف (48) كما أضاف فارمان هدفاً للبلوز بالخطأ في مرمى فريقه (28).
كما انتصر أستون فيلا على ويكومب واندرز المنافس في الدرجة الثالثة 2-1 واحتاج ليستر سيتي لركلات الترجيح لحسم تأهله على حساب والسال من الدرجة الرابعة 3-0 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل دون أهداف.