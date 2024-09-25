ليفربول يتخطى وست هام ويعبر إلى الدور الرابع في لكأس الرابطة الإنجليزية.. وصلاح يسجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:37 مساءً - تمكن ليفربول من التأهل للدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية بتغلّبه على ضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف لهدف الأربعاء على ملعب "أنفيلد".

وتقدّم وست هام بهدف من توقيع مدافع ليفربول جاريل كوانساه بالخطأ في مرمى فريقه (21)، ولم يتأخر ليفربول في الردّ بإدراكه التعادل عن طريق مهاجمه ديوغو جوتا (25).

وواصل البرتغالي جوتا تألّقه بعدما منح أصحاب الأرض الهدف الثاني (49)، وزاد النجم المصري محمد صلاح من متاعب وست هام بتسجيله الهدف الثالث (74).

وسجل كودي خاكبو الهدفين الرابع والخامس في اللحظات الأخيرة من المواجهة (90 و90+3).

ويسعى فريق "الريدز"، الذي استهل الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت بشكل مميّز، للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية إذ توّج بنسخة الموسم الماضي بعد تغلّبه على تشلسي في النهائي على ملعب "ويمبلي" بهدف دون ردّ بعد التمديد.