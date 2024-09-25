أرسنال يضرب بولتون واندررز 5-1 ويتأهل لثمن نهائى كأس رابطة المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:37 مساءً - اكتسح فريق أرسنال ضيفه بولتون واندررز، بنتيجة 5-1، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "استاد الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" للموسم الحالي 2024-2025.

أرسنال ضد بولتون

وسجل ديكلان رايس هدف أرسنال الأول في الدقيقة 16، وأضاف إيثان نوانيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37، و49، وسجل رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 64، وأضاف كاي هافرتز الهدف الخامس في الدقيقة 77 من عمر المباراة. بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون واندررز في الدقيقة 54 من عمر المواجهة.

وتأهل أرسنال إليى دور 16 ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي بينما ودع بولتون واندررز كأس كاراباو من الدور الثالث.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: ليويس-سكيلي، كالافيوري، جوشوا نيكولز، كيويور.

الوسط: نوانيري، جورجينو، ريس.

الهجوم: ستيرلينج، جيسوس، ساكا.

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، وتسجيل 8 أهداف وتلقى 3.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وفى نفس الدور، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية ليبلغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وسجل البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد خمس دقائق من البداية وأضاف البرتغالي نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 وقلّص توم إينس الفارق للضيوف في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.

وحجز تشيلسي مكانه في الدور الرابع بفوزه الساحق 5-صفر على بارو متصدر دورى الدرجة الرابعة على ملعب ستامفورد بريدج وسجل كريستوفر نكونكو ثلاثية من الأهداف لفريق المدرب إنزو ماريسكا (8 و15 و75) وتكفل بيدرو نيتو بهدف (48) كما أضاف فارمان هدفاً للبلوز بالخطأ في مرمى فريقه (28).

كما انتصر أستون فيلا على ويكومب واندرز المنافس في الدرجة الثالثة 2-1 واحتاج ليستر سيتي لركلات الترجيح لحسم تأهله على حساب والسال من الدرجة الرابعة 3-0 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل دون أهداف.