4 شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال وسط وجنوب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:37 مساءً - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن أربعة مواطنين، بينهم سيدتان، استشهدوا وأصيب آخرون بقصف لطيران الاحتلال على منزل ببلدة النصر شرق رفح جنوب القطاع.

كما أصيب سبعة مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.