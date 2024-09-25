ليفربول ضد وست هام.. محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز فى كأس كاراباو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل الريدز لمواجهة نظيره وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو". وتواجد الدولى المصري محمد صلاح علي مقاعد ليفربول.

ليفربول ضد وست هام

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، مورتون، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا.

بينما جاء تشكيل وست هام يونايتد كالتالي: فابيانسكي، كريسويل، ماكس كيلمان،جان كلير توديبو، فلاديمير ، كارلوس سولير، إدسون ألفاريز، بوين، سامرفيل، داني أنجز.

ليفربول ضد وست هام

وكان من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد وست هام يوم 17 سبتمبر الجاري، لكنها تأجلت بسبب مباراة ليفربول وميلان في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا والتي حسمها النجم المصري ورفاقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويقدم فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، نتائج رائعة في مختلف البطولات هذا الموسم، قبل بداية مشوار الدفاع عن لقب كأس كاراباو الذى توج به الموسم الماضى، وجاء آخرها بالفوز على حساب نظيره بورنموث بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

مباراة ليفربول ووست هام

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقى هدف وحيد حتى الآن.

ويمتلك فريق ليفربول الرقم القياسي فى التتويج بكأس كاراباو التى انطلقت في عام 1960 حتى الآن برصيد 10 ألقاب، جاء آخرها خلال الموسم الماضي 2023-2024.

ويبتعد الريدز بفارق لقبين عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد ثمانية ألقاب، ومانشستر يونايتد الذي حقق اللقب 6 مرات وأستون فيلا 5 بطولات.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وفى نفس الدور، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية ليبلغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وسجل البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد خمس دقائق من البداية وأضاف البرتغالي نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 وقلّص توم إينس الفارق للضيوف في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.

وحجز تشلسي مكانه في الدور الرابع بفوزه الساحق 5-صفر على بارو متصدر دورى الدرجة الرابعة على ملعب ستامفورد بريدج وسجل كريستوفر نكونكو ثلاثية من الأهداف لفريق المدرب إنزو ماريسكا (8 و15 و75) وتكفل بيدرو نيتو بهدف (48) كما أضاف فارمان هدفاً للبلوز بالخطأ في مرمى فريقه (28).

كما انتصر أستون فيلا على ويكومب واندرز المنافس في الدرجة الثالثة 2-1 واحتاج ليستر سيتي لركلات الترجيح لحسم تأهله على حساب والسال من الدرجة الرابعة 3-0 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل دون أهداف.