نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهالي قرية الأقواز بالصف يناشدون وزير الري بتطهير وتأهيل مخر السيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد أهالي قرية الأقواز التابعة لمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإلقاء النظر على مخر سيل الاقواز والذي يمر بداخل القرية البالغ تعداد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة.

وطالب أهالي القرية، بتطهير مخر السيل وتأهيل جوانبه المتهدم بعضها حاليا قبل دخول فصل الشتاء خوفا من تكرار حدوث سيل عام 2020 والذي تسبب في فقدان الأرواح بقرية الديسمي.

وأكد المهندس محمد مجدي أحد أهالي القرية، أن مخر سيل الأقواز ملئ بالحشائش ومتراكم به المخلفات الصلبة بكميات كبيرة وبعض جوانبه منهدمه ومنهارة تماما ولم يتم إصلاحه ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء وهذا يعوق مرور مياه السيول القادمة من جبل الصف بداخله حينما تحدث ونخشى أن تتكرر حادثة سيل عام 2020 والتي أدت لهدم مخر سيل الديسمي والاقواز مما تسبب في فقدان أرواح الناس والماشية وسقوط المنازل.

بينما قال المهندس أحمد حمدي، أحد أهالي القرية، أننا نطالب بأقل الحقوق للحفاظ على حياة وصحة مواطني القرية خوفا من تكرار تهدم جوانب مخر السيل مثلما حدث في سيل عام 2020 ولولا عناية الله لغرقت القرية بأكملها وراحت ضحايا كثيرة بسببه، مضيفا أننا نحيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أدخل قريتنا في مبادرة حياة كريمة ووفر بها كافة المرافق والخدمات الشاملة التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها.

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