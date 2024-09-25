رئيس الوزراء يكشف حقيقة نقص الأدوية في الأسواق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أن هناك أدوية بديلة بنفس فاعلية الادوية الناقصة لكن بعض الاطباء يعطون ادوية من النواقص ، لافتا انه وجه وزير الصحة بالتواصل مع نقابة الاطباء والصيادلية ان تكتب الروشتة الدوائية بالتركيبة الطبية للقضاء على النواقص

وقال مدبولي أنه قام بزيارة عدد من مصانع الادوية للعمل علي انتهاء مشكلة نقص الادوية لافتا انه سيتم حلها قريبا جدا .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد طفرة في التعليم العالي مشيرا الي أن تم زيادة عدد الجامعات وأنه تم تصنيف ٤٦ جامعة مختلفة ضمن افضل جامعات علي مستوي العالم .