مدبولى : نحن على المسار الصحيح فى التعليم.. وجامعاتنا ضمن الأفضل عالميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد طفرة في التعليم العالي، مشيرًا إلى عدد الجامعات التي تدخل في المنظومة سواء الأهلية أو الخاصة أو الدولية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن 46 جامعة دخلت في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن الجامعات المصرية متواجدة ضمن تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وتابع: "ما زال أمامنا شوط طويل، ولكننا على المسار الصحيح سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي، وسنستمر وبصورة مكثفة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة".