السبكى يطلق المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز في أمراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفيات هيئة الرعاية أجرت أكثر من 267 ألف تدخل طبي شملت عمليات قلب مفتوح وقساطر قلبية وزراعة منظمات ضربات القلب وصمامات بدون جراحة للكبار وللأطفال في 6 محافظات بنسب نجاح تجاوزت 97% مع تطبيق أفضل الممارسات الطبية العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حلم المصريين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة يتحقق بفضل دعم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويؤكد: صحة المواطن المصري تحتل المرتبة الأولى في أولويات الدولة مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن عن شراكة استراتيجية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإطلاق برامج توعوية صحية وتثقيفية تهدف إلى الوقاية من مسببات أمراض القلب ومضاعفاتها المرتبطة بسوء التغذية للحفاظ على صحة المواطن المصري

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع المجلس الصحي المصري والبورد المصري للتعليم والتدريب المستمر للكوادر الصحية واعتماد 32 قسم من أقسام القلب بمستشفيات الهيئة ويؤكد مناظرتهم كبرى المؤسسات التعليمية الطبية عربيًا وعالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استراتيجيتنا مرتكزة على 5 محاور رئيسية للتميز وهي "التوعية الصحية" و"التشخيص المبكر" و"التدريب للكوادر الطبية" و"توفير أحدث العلاجات" و"تميز التداخلات المتعلقة بالتشخيص والعلاج لمرضى القلب"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: هيئة الرعاية هي الأولى في مصر في إدخال عمليات القسطرة القلبية بتقنية "TAVI" في القطاع الصحي الحكومي والقساطر القلبية المتقدمة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين "CTO" وإدخال تقنيات حديثة ومبتكرة مثل الشنيور الطبي "ROTAPRO"

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز في أمراض القلب، الذي يُعقد تحت شعار "تميّز القلب: حيث يلتقي التميّز مع علم القلب"، على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، في القاهرة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأستاذ الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، واللواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ورؤساء وممثلي نقابات المهن الصحية، وممثلي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وقياداتها، والدكتورة جيهان المر، المدير العام لشركة نوفارتس مصر، والدكتور حازم خميس، رئيس المؤتمر وعضو المجلس الاستشاري الطبي للهيئة والمشرف العام على أقسام القلب والأوعية الدموية بمستشفياتها، وشركاء النجاح، بالإضافة إلى نخبة من أبرز الأطباء والخبراء العالميين في مجال أمراض القلب.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في كلمته خلال الاحتفال بالمؤتمر: إن مستشفيات الهيئة أجرت أكثر من 267 ألف تدخل طبي، شملت عمليات القلب المفتوح، والقساطر القلبية، وزراعة منظمات ضربات القلب، وصمامات بدون جراحة، للبالغين والأطفال، في 6 محافظات، بنسبة نجاح تجاوزت 97%، مع تطبيق أفضل الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف الدكتور السبكي، أن حلم المصريين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة يتحقق بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن صحة المواطن المصري تحتل الأولوية القصوى في أجندة الدولة، مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن شراكة استراتيجية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تهدف إلى إطلاق برامج توعوية صحية وتثقيفية للوقاية من مسببات أمراض القلب ومضاعفاتها المتعلقة بسوء التغذية، حفاظًا على صحة المواطن المصري.

وأعلن الدكتور السبكي، أيضًا عن شراكة استراتيجية جديدة مع المجلس الصحي المصري والبورد المصري للتعليم والتدريب المستمر للكوادر الصحية، مع اعتماد 32 قسمًا من أقسام القلب في مستشفيات الهيئة، مؤكدًا أنهم يضاهون كبرى المؤسسات التعليمية الطبية على المستوى العربي والدولي.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على خمسة محاور رئيسية للتميز، وهي: "التوعية الصحية"، و"التشخيص المبكر"، و"تدريب الكوادر الطبية"، و"توفير أحدث العلاجات"، و"التميز في التداخلات المتعلقة بالتشخيص والعلاج لمرضى القلب".

وأكد الدكتور السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تعد الأولى في مصر في إدخال عمليات القسطرة القلبية بتقنية "TAVI" في القطاع الصحي الحكومي، وكذلك في القساطر القلبية المتقدمة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين "CTO"، وإدخال تقنيات مبتكرة وحديثة مثل الشنيور الطبي "ROTAPRO".

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضًا لفيديو وثائقي عن إنجازات الهيئة في مجال أمراض القلب، إضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية والتفاعلية والعلمية للأطباء، والصيادلة الإكلينيكيين، وأطقم التمريض، تناولت أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض القلب.