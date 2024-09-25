عاجل - رئيس الوزراء: مصر تمتلك 3050 محطة مياه ومنظومة الشرب آمنة بالكامل

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: منظومة المياه آمنة وتغطية الصرف الصحي بالقرى تشهد طفرة غير مسبوقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن منظومة مياه الشرب في مصر تتمتع بأعلى درجات الأمان، مشيرًا إلى وجود 3050 محطة مياه تغطي مختلف أنحاء الجمهورية لضمان توفير المياه النظيفة للمواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن شبكة الصرف الصحي منفصلة تمامًا عن شبكة مياه الشرب، وأضاف أنه في عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى المصرية بمحطات الصرف الصحي لا تتجاوز 10%، بينما وصلت الآن إلى 65%.