نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى توجيهاته بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة لكتابة "الروشتة" بناءً على المادة العلمية الفعالة، وليس أسماء الأدوية التجارية، بهدف تسهيل وصول الأدوية للمرضى وتجنب الأزمات المتعلقة بتوافر الأنواع المختلفة من الأدوية.

كما استعرض مدبولي جولته الميدانية في عدد من المدارس، مؤكدًا إضافة العشرات من الفصول الجديدة لضمان استقرار العام الدراسي، مع خطط للتوسع في فصول رياض الأطفال لتلبية احتياجات النظام التعليمي المتزايدة. وأكد أن هذه الخطوات تعزز استقرار العام الدراسي الحالي وتدعم جودة التعليم.

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الوضع المتأزم في لبنان، مشددًا على أن المنطقة تمر بظروف استثنائية لم تشهدها منذ عقود. وأكد مدبولي أن مصر تدين استهداف المدنيين وترفض أي تصعيد للصراع، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين.