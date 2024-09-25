نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: الحكومة تواصل تحسين التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولة ميدانية في عدد من المدارس، جهود الحكومة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه تم إضافة عشرات الفصول الجديدة لضمان استيعاب أكبر عدد من الطلاب، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل مستقر، وأن هناك خططًا للتوسع في فصول رياض الأطفال، ما يساهم في تحسين جودة التعليم على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن المنطقة تشهد فترة شديدة الصعوبة والاستثنائية، مؤكدًا أن مصر ترفض تصعيد الصراع في لبنان واستهداف المدنيين، وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع، محذرًا من أي محاولات لتوسيع نطاق الصراع الإقليمي. وشدد على أهمية التزام الأطراف المتنازعة بالمسؤولية لضمان استقرار وأمن المنطقة، واستعادة السلم الإقليمي.