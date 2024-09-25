أخبار مصرية

عاجل - رئيس الوزراء: المنطقة تواجه أصعب مراحلها منذ عقود وسط تصاعد الأوضاع في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: المنطقة تواجه أصعب مراحلها منذ عقود وسط تصاعد الأوضاع في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المنطقة تعيش فترة شديدة الصعوبة لم تشهد مثلها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن دائرة الصراع في لبنان تتسع بشكل مقلق.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف المدنيين وتتابع عن كثب تطورات الأزمة، مع رفضها لأي محاولات لتصعيد التوتر الإقليمي، داعيًا الأطراف المتنازعة إلى التحلي بالمسؤولية لضمان استقرار وأمن المنطقة، واستعادة السلم الإقليمي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا