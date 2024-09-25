نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: المنطقة تواجه أصعب مراحلها منذ عقود وسط تصاعد الأوضاع في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المنطقة تعيش فترة شديدة الصعوبة لم تشهد مثلها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن دائرة الصراع في لبنان تتسع بشكل مقلق.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف المدنيين وتتابع عن كثب تطورات الأزمة، مع رفضها لأي محاولات لتصعيد التوتر الإقليمي، داعيًا الأطراف المتنازعة إلى التحلي بالمسؤولية لضمان استقرار وأمن المنطقة، واستعادة السلم الإقليمي.