نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الناشرين يدعو النقابات المهنية لتنظيم معارض للكتاب أسوةً بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد‎ فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أهمية معرض الكتاب المُقام بنقابة الصحفيين؛ حيث وجد اتحاد الناشرين منافذ إضافية لتوزيع الكتاب وتوصيله للقارئ، وأهمية إتاحة نقابة الصحفيين مساحة كبيرة بهذا الشكل مجانًا لعرض الكتب خدمة لأعضائها.

‎وأضاف في خلال افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب اليوم: “أتوقع من الناشرين عمل تخفيضات كبيرة في هذا المعرض، تنسجم مع حصولهم على المعرض مجانا، فهي خدمة للطرفين، وفائدة للثقافة المصرية والقوى الناعمة”.

وتابع: “أن تتيح نقابة الصحفيين مساحة بهذا الشكل مجانًا للناشرين لعرض الكتب، هو أمر مهم، ويمكن تكراره مع نقابات أخرى”.

ودعا “زهران” مختلف النقابات بتبني هذه الفكرة، خاصةً أن هناك نقابات لها أفرع بالمحافظات المختلفة، يمكن فيها إتاحة منافذ لتوزيع الكتاب بأسعار مناسبة، ليصل للمواطنين في كل مكان.

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