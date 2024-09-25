نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف الخامس الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف الخامس الابتدائي بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.



ويرصد" دوت الخليج" خلال تلك التقرير مقررات شهر أكتوبر لطلاب الصف الخامس الابتدائي وكانت كالتالي:

-اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني

-كونكت: الوحدة الأولى والثانية والثالثة

-الرياضيات: الوحدة الأولى والثانية والثالثة

-العلوم: الوحدة الأولى "المفهوم الأول والثاني والثالث"

- الدراسات: الوحدة الأولى

- تكنولوجيا المعلومات: المحور الأول" الدروس من 2 إلى 8"

– التربية الدينية: الموضوع الأول والثاني

- المهارات المهنية: المحور الأول" الموضوع من 1 إلى 7".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، أحد فصول مرحلة رياض الأطفال KG1، ورحب الأطفال بالدكتور مصطفى مدبولي مُنشدين نشيدا باللغة الإنجليزية، كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة، للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات، وقدمت دينا موسي، مديرة المدرسة، شرحا حول مكونات المدرسة والتجهيزات المتوافرة بها، وعدد الفصول والكثافة الطلابية حاليا بعد إجراءات تخفيض الكثافة.

جاء ذلك في إطار جولته اليوم لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام؛ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وزار الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع أحد طلاب الصف الأول الابتدائي، اتسم بالود والمرح، حيث سأله عن فترة الـkg التي قضاها بالمدرسة، ورأيه في نظافة المدرسة، كما سأله عن لعبته المفضلة، فأجاب: المصارعة، ثم تفقد مدبولي المكتبة المدرسية، مستفسرا من طلاب الصف الأول الإعدادي المتواجدين بالمكتبة عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة، وحجم كثافة الطلاب في الفصل.

