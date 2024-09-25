لقاء سفيرة مصر في أرمينيا مع رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - التقت السيدة السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية في أرمينيا، مع السيد ألين سيمونيان، رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، حيث تم بحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

وأكدت السيدة السفيرة أن العلاقات المصرية الأرمينية أصبحت في ازدهار عقب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى أرمينيا في يناير ٢٠٢٣، حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.

كما شكرت سفيرة مصر بدورها رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية على ترحيبه، حيث أكدت على أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أكد السيد ألين سيمونيان على دور الجالية الأرمينية في مصر كجسر للصداقة بين البلدين والشعبين.