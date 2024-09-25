السفير المصري في جوبا يلتقي بوزير شئون الرئاسة الجنوب سوداني الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - التقى السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية في جوبا مع "شول ماووت" وزير شئون الرئاسة الجنوب سوداني، بحضور المستشار عمرو يسري، حيث قدم السفير التهنئة للوزير الجنوبي على توليه منصبه الجديد أملاً أن تدعم مهمته الجديدة مسار العلاقات بين البلدين بالشكل المأمول.

ناقش السفير المصري مع المسئول الجنوبي ملف العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ومن جانبه، أوضح الوزير "ماووت" على حرصه من خلال موقعه الجديد على العمل نحو مزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب المصري ومراعاة خصوصية علاقات البلدين بما يخدم شعبيهما.