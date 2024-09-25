عاجل - مصر بين الأزمات الإقليمية والتطورات الاقتصادية.. الحكومة تقود استراتيجية متوازنة للنمو

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي

أبرز تصريحات اجتماع الحكومة الأسبوعي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاءت كما يلي:

متابعة الأوضاع الإقليمية:

مصر تتابع عن كثب التطورات الإقليمية.

رفض أي محاولات لتصعيد التوتر، مع التأكيد على ضرورة تحلي الأطراف بالمسؤولية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

إعداد برامج عمل الحكومة:

الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لعمل الحكومة.

البرامج ستُرسل إلى البرلمان قريبًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا.

مصر بين الأزمات الإقليمية والتطورات الاقتصادية.. مدبولي يقود استراتيجية متوازنة للنمو

دعم القطاع الاقتصادي:

متابعة مستمرة مع وزير المالية للوصول إلى الصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية.

تنسيق مع وزير الاستثمار للإعلان عن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم قطاع الصناعة:

التركيز على النهوض بالصناعة وتقديم التيسيرات اللازمة.

زيارة مدبولي لمصانع الأدوية في السادس من أكتوبر تؤكد دعم توطين صناعة الدواء وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي

العملية التعليمية: