نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي: تسهيلات جديدة لدعم قطاع الصناعة وتوطين صناعة الدواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار مدبولي، إلى الزيارة التي قام بها مؤخرًا لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعيًا لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضًا لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وترأس رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.