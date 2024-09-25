نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي: الحكومة تستعد لإرسال برامجها التفصيلية للبرلمان قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يحذر من اتساع النزاعات الإقليمية ويدعو إلى تحلي الأطراف بالمسؤولية

وترأس رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.