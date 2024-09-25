نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التعليم تعلن وظائف كبرى بالمدارس الرياضية.. فرص ذهبية للبنين والبنات في المحافظات (التفاصيل والشروط) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية جديدة بالمدارس الرياضية، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الأداء الرياضي والتربوي داخل المؤسسات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تشمل الوظائف المتاحة مناصب إدارية عليا تشمل مدير مدرسة رياضية ووكيل مدرسة رياضية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في التربية الرياضية للبنين والبنات وفقًا للقرار الوزاري رقم 219.

وظائف وزارة التعليم في المدارس الرياضية.. التفاصيل والشروط

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وشروط وظائف وزارة التعليم في المدارس الرياضية.

المناصب المطلوبة:

مدير مدرسة رياضية

وكيل مدرسة رياضية (إعدادي وثانوي)

التقديم للوظائف: التقديم يتم باليد فقط في المديريات التعليمية المذكورة خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، الطلبات الواردة بالبريد أو بعد الموعد لن تُقبل.

شروط التقديم:

صورة من الشهادات الدراسية والمهنية المطلوبة، مصدقة بشعار الجمهورية.

شهادة الماجستير أو الدكتوراه معتمدة من جامعة مصرية أو المجلس الأعلى للجامعات (إن وجدت).

تقارير أداء معتمدة لعامي 2022 و2023.

السيرة الذاتية والوظائف السابقة.

بيان حالة يفيد بعدم توقيع جزاءات تأديبية أو إحالة للتأديب أو الجنائية.

الاختصاص الجغرافي: التقديم مقتصر على أبناء المحافظة المعلنة عن الوظيفة، حيث سيتم اختيار الذكور لوظائف إدارة ووكالة مدارس البنين، والإناث لإدارة ووكالة مدارس البنات.

مقابلات التعيين: سيتم تحديد موعد المقابلات والإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، بالتعاون مع المديريات التعليمية.

مدة شغل الوظيفة: سنتان قابلة للتجديد بناءً على تقارير متابعة الأداء.