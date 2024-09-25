من القاهرة إلى دبي.. رحلة الابتكار التي ستُغير ملامح المستقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية اتصال وشركة دلتا سكوير، صباح اليوم، عن الفائزين في الدورة الثامنة من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والذي شهد مشاركة واسعة من الشركات الناشئة، مشاريع التخرج، وطلاب مدارس المتفوقين من مختلف أنحاء الجمهورية.

شارك في فئة الشركات الناشئة 20 شركة، وتمكن فريق YLP من الفوز بالمركز الأول، تلاه فريق ReNile في المركز الثاني، وفريق AgriCan في المركز الثالث. أما في فئة مشاريع التخرج، فقد شارك 78 مشروعًا، حيث فاز فريق SDS من جامعة حلوان بالمركز الأول، فيما حصل فريق SLS من جامعة المنيا على المركز الثاني، وجاء فريق Activex من جامعة المنصورة في المركز الثالث.

فيما يخص فئة طلاب مدارس المتفوقين، شارك 50 مشروعًا من سبع مدارس، حيث فاز بالمركز الأول فريق Eye Reader من محافظة البحر الأحمر، وفريق Online With U من محافظة الدقهلية بالمركز الثاني، بينما حل فريق Tayyarly من محافظة الغربية في المركز الثالث.

تم إعلان الفائزين في حفل حضره الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، والمهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي. كما حضر المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا سكوير، إلى جانب السيد أمير السنوسي، رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة نجوى السيد، مدير أول قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني شاكر، المدير التنفيذي لشركة أكوافوتون.

وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية أن الفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني في فئة مشاريع التخرج، إلى جانب الفريق الفائز بالمركز الأول في فئتي الشركات الناشئة وطلاب مدارس المتفوقين، ستتأهل للمشاركة في نهائيات النسخة السادسة من "تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" التي ستقام خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور عمرو فاروق أن التحدي يعد برنامجًا قوميًا يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة من الجامعات والمدارس المتفوقة في العلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب المهندس طارق صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا سكوير، عن فخره بالإعلان عن الفائزين في هذا التحدي، مشيرًا إلى أن "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" أصبح واحدًا من أبرز برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية، لافتًا إلى أن التحدي ساهم على مدار السنوات الثماني الماضية في بناء منظومة شاملة تستهدف الكشف المواهب ودعم الكفاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي.

يُذكر أن التحدي استطاع استقطاب أكثر من 195 شركة مصرية ناشئة، و1000 مشروع تخرج من 45 جامعة مصرية، و960 مشروعًا من مدارس المتفوقين في 21 محافظة، بمشاركة أكثر من 7020 مدربًا متخصصًا.