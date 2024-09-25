نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: ارتفاع نسب الرطوبة نهارا على بعض المناطق رغم استقرار الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد استقرارًا في حالة الطقس، ومع ذلك، تظل نسب الرطوبة مرتفعة نسبيًا في بعض المناطق نهارًا.

التوقعات العامة

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

نسب الرطوبة اليوم

1. القاهرة والوجه البحري

الرطوبة العظمى: 70-75%

70-75% الرطوبة الصغرى: 30-35%

2. السواحل الشمالية

الرطوبة العظمى: 80-85%

80-85% الرطوبة الصغرى: 45-50%

3. شمال الصعيد

الرطوبة العظمى: 40-50%

40-50% الرطوبة الصغرى: 20-25%

4. جنوب الصعيد

الرطوبة العظمى: 30-35%

30-35% الرطوبة الصغرى: 15-20%

نشاط الرياح

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا في مناطق من: