الإدارة العامة للمرور: ضبط نحو (32) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:34 صباحاً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (31750) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- (1723) مخالفة السير بدون تراخيص.