ضبط 200 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع محجوبة عن التداول بالأسواق بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:34 صباحاً - استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، تمكّنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السجائر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك محل لتجارة السجائر "غير مرخص") بتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية "مختلفة الأنواع" داخل عدد 3 مخازن – كائنين بدائرة قسمى شرطة أول وثانى طنطا بالغربية) وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بحوزته على (203350 ألف عبوة سجائر "مختلفة الأنواع) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.