نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من تلوث مياه الشرب: هل هي حقيقة أم شائعات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت تسجيلات صوتية مجهولة المصدر على تطبيق واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، تحذر من شرب المياه من الصنابير بسبب تلوثها، خاصة بعد الساعة الثالثة عصرًا.

تزامنت هذه التحذيرات مع تقارير عن حالات فشل كلوي في القاهرة ومحافظات أخرى، مما أثار القلق بين المواطنين حول سلامة مياه الشرب.

انتشار الشائعات

تداولت منصات التواصل الاجتماعي هذه التسجيلات بشكل واسع، مما أدى إلى انتشار الشائعات حول تلوث مياه الشرب.

تحدثت الشائعات عن تأثير تلوث المياه على الصحة العامة، خاصة بعد زيادة عدد حالات الفشل الكلوي، مما استدعى تدخل بعض الجهات الرسمية للرد على هذه الادعاءات.

حالات مرضية في أسوان

تأتي هذه الشائعات في ظل وجود لجنة من الجهات الرسمية لمتابعة حادثة الطوارئ في أسوان، حيث تم تسجيل عدد من الحالات المصابة بنزلات معوية حادة في مناطق مثل دراو وأبوالريش.

في مؤتمر صحفي، أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تسجيل أكثر من 200 إصابة و5 وفيات، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية لوجود تلوث مائي أو غذائي كسبب للأزمة.

ردود الأفعال الرسمية

صرح الدكتور محمود فؤاد، رئيس جهاز جودة مياه الشرب بشركة المياه والصرف الصحي، بأن جميع التحذيرات التي يتم تداولها لا تعكس الواقع، مشددًا على سلامة مياه الشرب.

إجراءات المراقبة

وأوضح فؤاد أنه يتم إجراء مراجعات دورية على جميع المحطات، وتم زيادة وتيرة رفع العينات من 10 مرات يوميًا إلى 20 مرة، مما يعني مضاعفة الجهود لضمان سلامة المياه.

هذه العمليات تشمل قياس مستويات الكلور والشبة، حيث تعمل الشبة على إزالة المواد الصلبة من المياه، بينما يساهم الكلور في تنقية المياه من الميكروبات.

التأكيد على سلامة المياه

أضاف فؤاد أن جميع عمليات الرصد والتنقية أثبتت مطابقة مياه الشرب لمعايير وزارة الصحة والسكان، وأن المرشحات تعمل بكفاءة.

وتؤكد الشركة على ضرورة توخي الحذر من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحث المواطنين على متابعة الأخبار من مصادر رسمية.

أزمة أسوان: الخلفية والتداعيات

تعتبر حادثة أسوان نقطة الانطلاق للشائعات الحالية حول تلوث المياه.

في الأسابيع الأخيرة، أصيب العشرات بنزلات معوية حادة، مما أدى إلى استنفار الجهات الصحية لمعرفة أسباب هذه الحالات.

فحص المياه

تقوم السلطات الصحية برفع العينات بشكل متتابع من مصادر المياه الغذائية بهدف التعرف على منشأ العدوى.

تاتي هذه الإجراءات في إطار محاولة التحكم في الوضع الوبائي والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه.

موقف الصحة العامة

وفقًا للوزير عبدالغفار، تشير التقارير الأولية إلى أن المشكلة قد تكون ناتجة عن تلوث مائي وغذائي، مع استمرار الجهود لفهم الوضع بشكل أعمق.

الوعي المجتمعي

مع تزايد المخاوف بشأن مياه الشرب، أصبح من الضروري أن يتخذ المواطنون خطوات لزيادة الوعي حول هذه القضايا.

يجب على الناس التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤدي إلى القلق غير الضروري.

نصائح للمواطنين