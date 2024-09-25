نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أجواء خريفية حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إلى الإثنين 30 سبتمبر 2024، والتي ستشهد أجواء خريفية حارة ورطبة نهارًا على معظم المناطق، بينما تتعرض مناطق جنوب الصعيد لطقس شديد الحرارة. ليلًا، يصبح الطقس معتدلًا ورطبًا في جميع الأنحاء.

تشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق.

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 سيشهد طقسًا حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الرياح ستكون معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 32 درجة، المحسوسة 33، الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 30 درجة، المحسوسة 33، الصغرى 23

مطروح: العظمى 29 درجة، المحسوسة 32، الصغرى 22

سوهاج: العظمى 36 درجة، المحسوسة 37، الصغرى 22

قنا: العظمى 37 درجة، المحسوسة 38، الصغرى 25

أسوان: العظمى 38 درجة، المحسوسة 39، الصغرى 26

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تحسن نسبي في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يلطف من الأجواء ليلا.