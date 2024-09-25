نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تشارك فى الإجتماع الوزارى لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى للمشاورات غير الرسمية للأطراف الثنائية لإختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان والذى نظمه السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان cop29، للسادة الوزراء الذين تم اختيارهم وذلك لبدء التسليم الرسمى لهم لبدء عمليات التفاوض، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، وبحضور السيد كريس باون وزير الطاقة والمناخ الاسترالى.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون للتغيرات المناخية يعتبر بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون المشترك ، حيث تتمثل الأولوية الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد عادل وطموح بشأن تمويل المناخ يتناسب مع احتياجات وأولويات الأطراف من البلدان النامية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إحراز تقدمًا على الجبهتين الفنية والسياسية، وهى جهود ضرورية لتحقيق نتيجة ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لافتةً إلى أنه تم تحقيق تقدم تقني كبير في مداولات فريق الخبراء التقنيين على مدى العامين الماضيين خلال الحوار الفني النهائي للخبراء والاجتماع الثالث في إطار برنامج العمل المخصص (AHWP) بشأن فريق الخبراء التقنيين، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجارى 2024 في باكو، وقد أثنت وزيرة البيئة على رئيس مؤتمر المناخ COP29 حيث أنه لم يبدء التشاور على المستوى السياسى إلا بعد انتهاء الفنيين من أعمالهم.

وأوضحت وزيرة البيئة أن رئاسة مؤتمر الأطراف ال29 كثفت المشاركة رفيعة المستوى من خلال خطوات ومساحات مختلفة، بما في ذلك لقاء رؤساء الوفود التي استضافتها أذربيجان في 26 و27 يوليو الماضى، مُشيرةً إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف ملتزمة بمواصلة توفير المنصات اللازمة لتمكين المشاركات السياسية على مستوى أعلى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك القادمين.

وأشارت د. ياسمين فؤاد أن المشاركة مع وزير البيئة الاسترالى فى مشاروات الاطراف الثنائية تهدف إلى التواصل مع الأطراف إلى فهم أكبر للأولويات والآفاق وجمع الأطراف معًا وإعطاء المزيد من المعلومات التى ستثرى المفاوضات.

وأضافت وزيرة البيئة على أهمية اجتماعات ومشاروات الأطراف الثنائية، حيث ستهدف إلى خلق فهم متبادل بين الوزراء للوضع الحالي للمفاوضات والاولويات، وتقريب وجهات النظر، بهدف دفع الجهود للمضى قدمًا قبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، موضحة أنه سيتم بدأ أول جلسة تشاورية غير رسمية يوم الجمعة القادم فى نيويورك، بمشاركة المسؤلين عن تمويل المناخ وهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والسيد كريس باون وزير البيئة الاسترالى.