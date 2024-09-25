نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "مياه الشرب" تحسم الجدل: المياه آمنة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صحة الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول تلوث مياه الشرب وضرورة تجنب استهلاكها، مؤكدة أن المياه التي توفرها الشركة آمنة تمامًا وتتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية.

وأوضحت الشركة أن مياه الشرب تخضع لرقابة مستمرة على مدار الساعة من خلال منظومة مختبرات الجودة التابعة لها، بالإضافة إلى الرقابة من جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان. ووجهت الشركة نداءً للمواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة، والتأكد من المعلومات الصحيحة عبر الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة.