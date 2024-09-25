نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يغير مسار جولته ويتحدى الروتين ويفاجئ مدرسة إعدادية لتقييم التعليم والأوضاع الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية بنين لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها، حيث قام بتغيير مسار جولته وترجّل بصحبة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وصولًا إلى المدرسة، وذلك في ختام جولته الصباحية لتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة.

أثناء الجولة، حرص رئيس الوزراء على التحدث مع طلاب أحد الفصول حول مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، ومدى رضاهم عن تخفيض كثافة الفصول، كما استفسر عن الأنشطة الرياضية ومدى ممارستهم لها، حيث عبّر الطلاب عن سعادتهم ببدء العام الدراسي بكل جدية، مع الإشادة بجهود المدرسة في الحفاظ على النظافة وتوفير بيئة تعليمية مشجعة.

وفي ختام زيارته، حضر مدبولي جزءًا من حصة للغة العربية لطلاب الصف الأول الإعدادي، حيث تابع شرحًا حول موضوع "الوطن" وأهمية التضحية من أجله لتحقيق تقدمه ورفعته.