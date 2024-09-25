وزارة العمل : تفقد برامج تدريب مجانية بالوحدة المتنقلة ومواقع خارجية بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، تابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة صيانة المحمول ، التي يجرى تنفيذها داخل وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بمدينة طور سيناء ، وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحدة بإنتظام، والاستماع إلى آراء المتدربين حول العملية التدريبية والبرامج المقدمة ومدى الإستفادة منها ، وكذلك عمل زيارة تفقدية لموقع مصنع سينا ليد ، بمدينة طور سيناء للوقوف على سير العملية التدريبية داخل المصنع والاستماع الى اراء المتدربين حول العملية التدريبية ومدى الاستفادة منها فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المديرية والمصنع ، ضمن جهود المديرية في تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط، وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أنها قامت بتفقد الدورة التدريبية و استمعت لمطالب واحتياجات الشباب المتدربين ، وأكدت على أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، وحضر زيارة المصنع مدير المديرية ، والمهندسة آمال السيد زكي مدير التدريب المهنى بطور سيناء ، وممثلى وعمال المصنع ..