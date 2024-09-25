انت الأن تتابع خبر عاجل لجميع عملاء بنك مصر.. قرار هام جداً والتطبيق ابتداء من هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر بنك مصر إشعارا مهما لجميع عملائه، يطلب منهم زيارة أقرب فرع للبنك، لإجراء تحديثات مهمة على بيانات حساباتهم، وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز مستوى الأمان والحماية لحسابات العملاء، وتسهيل إجراءات المعاملات المصرفية المختلفة، مناشدا جميع العملاء الاستجابة لهذا الإشعار في أقرب وقت ممكن، حيث أن هذه التحديثات تأتي في مصلحتهم، وتساهم في توفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة وأمانا.

رسالة بنك مصر لعملائه

أعلن بنك مصر عن تحديث مهم في سياسة إصدار بطاقات الخصم الفوري، حيث سيقتصر عدد البطاقات التي يحصل عليها العميل الواحد على بطاقة واحدة فقط.

ولذلك يجب على العملاء سرعة اتخاذ قرار بشأن البطاقة التي يرغبون في الاحتفاظ بها، والتوجه إلى أقرب فرع قبل 25 ديسمبر 2024، حيث ستدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وجاءت رسالة بنك مصر لعملائه كما يلي: «عميلنا العزيز حرصا منا على تسهيل معاملاتكم بالبطاقات البنكية المصدرة، يرجى العلم بأنه سيتم الإبقاء على بطاقة خصم فوري أصلية واحدة فقط على حساباتكم، لذا يرجى اختيار البطاقة المراد الاحتفاظ بها، بالتوجه لأقرب فرع، وذلك قبل 25/12/2024، واعتبارا من 1/1/2025، سيتم الإبقاء فقط على بطاقتكم الأصلية، والبطاقات الإضافية المصدرة لها إن وجدت، للمزيد اتصل على 19888».

تحذيرات بنك مصر لعملائه