"الصحفيين" تضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض النقابة للكتاب

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أحمد جودة - القاهرة - تتابع نقابة الصحفيين اللمسات النهائية لافتتاح معرض النقابة للكتاب والمقرر افتتاحه غدًا الأربعاء.

وتواجد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية لمتابعة دوائر النشر أثناء وضع تجهيزاتها الأخيرة في بهو الدور الرابع بمقر النقابة.

وأكد محمود كامل وكيل النقابة، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية أنه سيقام على هامش المعرض عدد من الفعاليات الثقافية والفنية.

وقال كامل إن يوم الافتتاح 25 سبتمبر يشهد عقد مؤتمر صحفي الساعة 3 عصرًا لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني، بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي، وتعلن نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية.

وأضاف كامل أن فعاليات اليوم الأول تشهد عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة" الساعة 5 عصرًا، والفيلم من إنتاج القناة الوثائقية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم وبعض المشاركين فيه.

ومن المقرر أن يعلن عن فعاليات اليوم التالي يوميًا في بيان صحفي ضمن برنامج "فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب

كما تواجد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، بالدور الرابع بالنقابة لمتابعة اللمسات النهائية للمعرض.

وأكد عبد الرحيم، أنه تم تجهيز الدور الرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.

وأضاف أن النقابة تستعيد دورها الريادي كمنبر ثقافي لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة القادمة.

ويفتتح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب غدا الأربعاء 25 سبتمبر الساعة 1 ظهرًا في الدور الرابع بمقر النقابة.

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن المعرض يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

وقال النقيب إن عدد دور النشر المشاركة في المعرض يبلغ 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

ووجه النقيب الشكر لمجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة فريد زهران، وأشار إلى أن المعرض نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة، والاتحاد لتوفير عددٍ من الخدمات المشتركة لأعضاء النقابة، وأعضاء الاتحاد.

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