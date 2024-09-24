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لأول مرة.. إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تشارك في معرض نقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك وزارة الأوقاف لأول مرة في أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين بمقرها بالقاهرة،  حيث تشارك وزارة الأوقاف بجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات.

يأتي ذلك في ضوء بناء الإنسان وبناء الشخصية المصرية والذي هو أحد أهم المحاور الأربعة التي تعمل عليها وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن معرض نقابة الصحفيين ينطلق غدًا الأربعاء، ويستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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